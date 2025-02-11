Протестующие фермеры въехали в центр Лондона на танках и тракторах

Фермеры украсили свою технику флагами Великобритании и плакатами в поддержку местного сельского хозяйства. Протест организовало движение Save British Farming. Как отмечает основательница Лиз Уэбстер, они стремятся оказать влияние на парламентариев, чтобы тот изменил агрессивную антифермерскую политику и улучшил отношения с ЕС, куда уходит значительная часть сельскохозяйственного экспорта.