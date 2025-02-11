Келлог намерен собрать ключевую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и европейские столицы. Его цель — убедить европейских лидеров взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для поддержки мирного соглашения.
В статье также отмечается, что США не будут отправлять свои войска, но готовы предложить другие формы поддержки. Келлог призовёт союзников увеличить расходы на оборону и обсудит усиление давления на российский энергетический сектор.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине ждут приезда «серьёзных людей из команды Трампа». По его словам, визит состоится уже на этой неделе. Также экс-комик допустил завершение украинского конфликта уже в этом году.