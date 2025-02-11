Спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине

Келлог намерен собрать ключевую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и европейские столицы. Его цель — убедить европейских лидеров взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для поддержки мирного соглашения.