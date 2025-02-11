Фицо просит Маска предоставить информацию о грантах USAID в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо Илону Маску, возглавляющему ведомство по повышению эффективности правительства США, с запросом о предоставлении данных по грантам Агентства по международному развитию (USAID) в Словакии.
Об этом сообщил новостной портал Pravda со ссылкой на аппарат словацкого правительства.
В письме Фицо подчеркнул, что финансирование от USAID, помимо прочего, использовалось в политических целях, что привело к искажению политической системы страны и поддержке отдельных партий. Он отметил необходимость получения информации о грантах и дотациях, выделенных неправительственным организациям, средствам массовой информации и журналистам, чтобы отделить полезные для республики проекты от вмешательства во внутренние дела страны.
Премьер также выразил готовность встретиться с Маском для обсуждения потенциальных взаимовыгодных инициатив между Словакией и США.
Ранее стало известно, что состояние экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр за три года увеличилось на 23,3 млн долларов.