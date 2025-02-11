Фицо просит Маска предоставить информацию о грантах USAID в Словакии

В письме Фицо подчеркнул, что финансирование от USAID, помимо прочего, использовалось в политических целях, что привело к искажению политической системы страны и поддержке отдельных партий. Он отметил необходимость получения информации о грантах и дотациях, выделенных неправительственным организациям, средствам массовой информации и журналистам, чтобы отделить полезные для республики проекты от вмешательства во внутренние дела страны.