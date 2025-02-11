Reuters: США урезали помощь Украине на расследования военных преступлений

Две из этих инициатив поддерживало прекратившее работу Агентство США по международному развитию (USAID), три — Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельностью, ещё одну — непосредственно Государственный департамент. Также сообщается о сокращении штата людей, работавших над этими проектами.