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США урезали помощь для расследования военных преступлений на Украине

Под угрозой оказалось финансирование шести проектов.

Соединенные Штаты Америки сократили финансирование программ, направленных на расследование военных преступлений на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, данное решение стало результатом пересмотра приоритетов в распределении бюджетных средств.

Под угрозой оказались шесть проектов, общий бюджет которых составляет 89 миллионов долларов. Это сокращение финансирования может существенно повлиять на усилия по расследованию и документированию возможных военных преступлений.

Ранее помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США планируют возместить средства, которые были потрачены на помощь Украине за счет ресурсов страны.