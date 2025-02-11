Bloomberg: Келлог скоро обнародует варианты завершения конфликта на Украине

Келлог намерен собрать мнения и данные от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и ключевые европейские столицы. Эти предложения могут создать основу для прямых переговоров между Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.