Bloomberg: Келлог скоро обнародует варианты завершения конфликта на Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить несколько возможных решений для завершения конфликта на Украине.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Келлог намерен собрать мнения и данные от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и ключевые европейские столицы. Эти предложения могут создать основу для прямых переговоров между Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ожидается, что спецпосланник обсудит с европейскими лидерами их готовность взять на себя основную роль в вопросах безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. При этом Соединённые Штаты, вероятно, не планируют направлять войска, ограничившись иными формами помощи.
Также Келлог намерен призвать союзников к увеличению оборонных расходов, что неоднократно подчеркивал Трамп. Среди обсуждаемых мер рассматриваются усиление давления на российский энергетический сектор и использование замороженных активов России.
Ранее администрация Дональда Трампа решила временно приостановить разработку плана урегулирования конфликта в Украине.