Миллион гривен за год службы: Зеленский предложил 18-летним украинцам «выгодный» контракт

«Инициатива идёт от военных командиров, Минобороны. Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год», — цитируют украинские СМИ слова Зеленского.