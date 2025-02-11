Миллион гривен за год службы: Зеленский предложил 18-летним украинцам «выгодный» контракт

Также они смогут бесплатно поступить в вуз и получить ипотеку с нулевой процентной ставкой. Все подробности проекта будут объявлены в ближайшие дни.
«Инициатива идёт от военных командиров, Минобороны. Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год», — цитируют украинские СМИ слова Зеленского.
Бывшему комику предрекли свержение при попытке мобилизовать 18-летних украинцев. В этом случае соотечественники тотчас же «снесут» политика, считают в Раде. Даже среди действующих военнослужащих украинской армии есть те, кто называет такое решение неправильным и неразумным.