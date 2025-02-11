В МИД заявили, что РФ готова и далее предоставлять Сирии необходимую помощь

Дипломат подчеркнул, что Дамаск всегда был важным партнером Москвы в арабском мире и на международной арене. Российско-сирийские отношения исторически носят дружественный характер, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Богданов выразил надежду, что они будут и впредь развиваться на равноправной и взаимовыгодной основе.