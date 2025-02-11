Bloomberg: Келлог не планирует посещать Москву в ходе поездки в Европу

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог не собирается посещать Москву в ходе своей предстоящей поездки по Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
В рамках подготовки к урегулированию конфликта в Украине Келлог планирует провести встречи с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетить несколько столиц европейских стран.
По информации источников, разрабатываемый план, вероятно, создаст условия для организации прямых переговоров между президентом США Дональдом Трампом, его российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Келлог намерен призвать европейских союзников к увеличению оборонных расходов. Среди обсуждаемых мер рассматривается, в частности, усиление давления на российский энергетический сектор.