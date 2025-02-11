Илон Маск сравнил США с «пьяными матросами»

«Мы должны прекратить тратить государственные деньги, как пьяные матросы, на мошенничество и расточительство, иначе Америка обанкротится», — отметил он.
Маск подчеркнул, что многие, кто лишится наворованного, «будут громко жаловаться на это».
Подобное заявление уже делала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе своего первого брифинга. По ее словам, одной из причин инфляционного кризиса в США стало то, что за последние четыре года команда экс-президента Джо Байдена тратила деньги подобно «пьяным матросам».
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.
До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной».