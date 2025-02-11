Илон Маск сравнил США с «пьяными матросами»

До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной».