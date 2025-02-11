США приостановили разработку мирного плана по Украине для консультаций с НАТО

Элементы мирного плана, как ожидается, будут представлены на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии в ближайшие выходные. По информации The Telegraph, одним из пунктов соглашения может стать предоставление Киеву дополнительной военной помощи в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины. Однако окончательный формат соглашения пока остается неясным.