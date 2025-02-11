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Посол Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом

В посольстве РФ подтвердили, что беседа с финскими дипломатами состоялась.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел встречу с представителями Министерства иностранных дел Финляндии, в ходе которой стороны обсудили инцидент с российским самолетом, который, по сообщениям, нарушил воздушные границы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Финское внешнеполитическое ведомство ранее сообщило о вызове российского посла в понедельник в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства. В официальном заявлении говорилось о «государственном самолете», однако не уточнялось, идет ли речь о военном или гражданском воздушном судне.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что все полеты Военно-воздушных сил страны осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.

В посольстве России подтвердили, что беседа с финскими дипломатами действительно состоялась, однако не предоставили дополнительных деталей о ее содержании.

Ранее сообщалось, что финская сторона решила провести собственное расследование в связи со взрывом на танкере Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области и направила запросы властям РФ.