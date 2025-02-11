Посол Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом

Финское внешнеполитическое ведомство ранее сообщило о вызове российского посла в понедельник в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства. В официальном заявлении говорилось о «государственном самолете», однако не уточнялось, идет ли речь о военном или гражданском воздушном судне.