Богданов: Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь

Комментируя события, которые привели к смене руководства Сирии в декабре 2024 года, представитель российского МИД заявил, что принципы Москвы остаются неизменными. Россия продолжает поддерживать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии. При этом он подчеркнул, что будущее страны должно определяться исключительно самими сирийцами через всеобъемлющий национальный диалог с учётом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.