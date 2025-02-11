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Богданов: Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь

По его словам, Сирия всегда была важным партнером России в арабском мире и на международной арене.

Источник: Аргументы и факты

Россия выражает уверенность в дальнейшем развитии отношений с Сирией на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов в интервью «Известиям».

Он отметил, что исторически между двумя странами сложились дружественные связи, основанные на взаимном уважении и учёте интересов обеих сторон.

Богданов подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Сирии поддержку, особенно в сложный для арабской республики период, вызванный затяжным кризисом. Он выразил надежду, что сирийский народ преодолеет существующие трудности.

Комментируя события, которые привели к смене руководства Сирии в декабре 2024 года, представитель российского МИД заявил, что принципы Москвы остаются неизменными. Россия продолжает поддерживать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии. При этом он подчеркнул, что будущее страны должно определяться исключительно самими сирийцами через всеобъемлющий национальный диалог с учётом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.

Ранее постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия и новые власти Сирии установили диалог, отношения между Дамаском и Москвой не подвержены влиянию конъюнктуры.