Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»

«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.
«Я хочу их назад», — заявил Трамп.
Он добавил, что США якобы выложили в Украину «более 300 миллиардов долларов, возможно, 350», тогда как Европа — 100 миллиардов.
«Мы — вдвое больше», — добавил он.
При этом Трамп не ответил прямо на вопрос о том, продолжаются ли поставки оружия Украине.
На прошлой неделе американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.