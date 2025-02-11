Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»

«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — сказал Трамп.