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Трамп допустил, что Украина станет Россией в «какой-то день»

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна «может стать Россией в какой-то день».

Источник: AP 2024

«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства.

«Я хочу их назад», — заявил Трамп.

Он добавил, что США якобы выложили в Украину «более 300 миллиардов долларов, возможно, 350», тогда как Европа — 100 миллиардов.

«Мы — вдвое больше», — добавил он.

При этом Трамп не ответил прямо на вопрос о том, продолжаются ли поставки оружия Украине.

На прошлой неделе американский лидер в ходе беседы с журналистами заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.

Ранее администрация Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне сообщений о возможной сделке США с Киевом по ресурсам заявил, что эта тема пока не обсуждается, но Киев хочет стратегического партнерства с Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

Трамп Дональд