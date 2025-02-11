Замглавы МИД Богданов: Россия готова помогать Сирии при равноправной основе

Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра заявил, что Сирия продолжит сотрудничество с Россией в вопросе баз в Тартусе и Хмеймиме, если это будет выгодно. Он отметил, что связи с Москвой значительно улучшились, и «в политике не бывает вечных врагов».