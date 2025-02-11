Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не собираются учитывать мнение Владимира Зеленского при обсуждении путей разрешения конфликта на Украине, сообщает CNN.
В материале подчеркивается, что Зеленский, который ранее пользовался значительной поддержкой на Западе, теперь оказывается в ситуации, когда его влияние на мирные переговоры значительно ослабло.
По мнению авторов публикации, недавние заявления Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине, сделанные спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты намерены использовать Зеленского для подготовки мирного процесса.
Однако саму сделку, как предполагается, подпишет новый президент, который не будет обременен «неудобной историей» предыдущего руководства.
Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить несколько возможных решений для завершения конфликта на Украине.