Журналист Такер Карлсон в интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом заявил, что политика американских властей привела к разрушительным последствиям для Украины.
По его словам, действия Вашингтона спровоцировали конфликт, который привел к опустошению страны.
Карлсон отметил, что украинский парламент легализовал продажу земель иностранным гражданам, что, по его мнению, лишает Украину национальных территорий. Он также подчеркнул, что из-за войны страна потеряла целое поколение своих граждан.
Журналист выразил возмущение тем, что американские политики перекладывают ответственность на украинцев, призывая их снижать призывной возраст до 18 лет. Карлсон заявил, что подобная ситуация вызывает у него глубокое отторжение и является одним из самых аморальных примеров, которые он когда-либо наблюдал.
Ранее стало известно, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить несколько возможных решений для завершения конфликта на Украине.