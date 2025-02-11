Карлсон: американские политики полностью уничтожили Украину

Журналист выразил возмущение тем, что американские политики перекладывают ответственность на украинцев, призывая их снижать призывной возраст до 18 лет. Карлсон заявил, что подобная ситуация вызывает у него глубокое отторжение и является одним из самых аморальных примеров, которые он когда-либо наблюдал.