Карлсон предложил не звать Зеленского на мирные переговоры по Украине

«Почему украинское руководство вообще должно быть частью этих переговоров? Мне это непонятно. Я полагаю, что нам стоит извиниться за то, что администрация Джо Байдена сделала в отношении Украины. Это наша вина или их. Но я не вижу смысла приглашать Зеленского на переговоры», — отметил журналист.