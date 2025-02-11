Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон предложил не звать Зеленского на мирные переговоры по Украине

Киевским властям не следует участвовать в переговорах по разрешению украинского кризиса. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в беседе с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.

Источник: Life.ru

«Почему украинское руководство вообще должно быть частью этих переговоров? Мне это непонятно. Я полагаю, что нам стоит извиниться за то, что администрация Джо Байдена сделала в отношении Украины. Это наша вина или их. Но я не вижу смысла приглашать Зеленского на переговоры», — отметил журналист.

Карлсон напомнил, что Зеленский уже давно не считается законным лидером Украины, так как его президентский срок истёк в мае 2024 года.

«Он больше не имеет права управлять этой страной», — добавил Карлсон.

Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия многократно выражала готовность к переговорам с США по разрешению конфликта. Он указал, что администрация Байдена могла принять предложение в любое время, однако предпочла отказаться, и теперь «мы имеем те последствия, которые имеем».

Как сообщал Life.ru, в России отвергли нереальные условия Зеленского для мира. Лидеру киевского режима для сохранения кресла необходимо, чтобы украинский конфликт продолжался.