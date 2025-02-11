Трамп допустил, что Украина может стать Россией

«У них есть земля большой ценности благодаря запасам редкоземельных металлов, нефти, газа и другим ресурсам. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, поскольку мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, а могут и нет. В какой-то день они могут стать Россией, а могут и не стать», — отметил Трамп в интервью Fox News.