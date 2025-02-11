Трамп допустил, что Украина может стать Россией

«У них есть земля большой ценности благодаря запасам редкоземельных металлов, нефти, газа и другим ресурсам. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, поскольку мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, а могут и нет. В какой-то день они могут стать Россией, а могут и не стать», — отметил Трамп в интервью Fox News.
По словам президента, Соединённые Штаты настаивают, что Украине важно оправдать инвестированные в неё деньги.
«Я хочу их назад», — добавил Трамп.
Он также упомянул, что США инвестировали в Украину более 300 миллиардов долларов, возможно, 350, в то время как Европа выделила только 100 миллиардов.
При этом Трамп не дал прямого ответа на вопрос о текущем продолжении поставок оружия на Украину.
Ранее советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Марк Уолтц уже заявлял, что Трамп планирует «компенсировать» затраты на поддержку Украины в сфере вооружения. Тогда речь также шла о полезных ископаемых, на которые рассчитывают США.