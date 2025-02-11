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МИД Сербии: вступление в ЕС является приоритетом внешней политики страны

Глава МИД на полях саммита в Риме беседовал с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас о пути евроинтеграции Сербии.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что вступление в Европейский союз продолжает оставаться стратегической целью и ключевым направлением внешней политики страны.

Завершение необходимых реформ запланировано к концу 2026 года.

Джурич принял участие в саммите «Друзья Западных Балкан» в Риме, где провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. По его словам, сербское правительство намерено активно продвигать процесс реформ для ускорения интеграции в ЕС.

На полях мероприятия министр обсудил с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас перспективы евроинтеграции Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что за последнее десятилетие из-за рубежа было вложено около трех миллиардов евро с целью свержения действующих сербских властей.