Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что вступление в Европейский союз продолжает оставаться стратегической целью и ключевым направлением внешней политики страны.
Завершение необходимых реформ запланировано к концу 2026 года.
Джурич принял участие в саммите «Друзья Западных Балкан» в Риме, где провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. По его словам, сербское правительство намерено активно продвигать процесс реформ для ускорения интеграции в ЕС.
На полях мероприятия министр обсудил с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас перспективы евроинтеграции Сербии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что за последнее десятилетие из-за рубежа было вложено около трех миллиардов евро с целью свержения действующих сербских властей.