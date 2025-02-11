МИД Сербии: вступление в ЕС является приоритетом внешней политики страны

Джурич принял участие в саммите «Друзья Западных Балкан» в Риме, где провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. По его словам, сербское правительство намерено активно продвигать процесс реформ для ускорения интеграции в ЕС.