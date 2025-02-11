Трамп: Украина может стать Россией в какой-то день

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна обеспечить безопасность американских инвестиций, ведь в будущем она может оказаться частью России. Об этом пишет Fox News.
Трамп подчеркнул, что украинская земля обладает значительными ресурсами, включая редкоземельные металлы, нефть и газ, что делает вложения особенно ценными.
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь», — подчеркнул американский лидер.
По словам президента, американские власти считают необходимым вернуть вложенные в Украину средства. Он уточнил, что США выделили Украине более 300 миллиардов долларов, возможно, даже 350, в то время как Европа инвестировала лишь около 100 миллиардов.
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на направляемую Вашингтоном финансовую и военную поддержку.