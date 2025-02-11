Трамп: по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
По его словам, ведется активное взаимодействие как с российской, так и с украинской сторонами.
Трамп выразил надежду на возможность проведения переговоров и высказал уверенность в их перспективе, подчеркнув, что считает такие встречи реальными.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина должна обеспечить безопасность американских инвестиций, ведь в будущем она может оказаться частью России.