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Трамп: по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс

Он заявил, что надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

По его словам, ведется активное взаимодействие как с российской, так и с украинской сторонами.

Трамп выразил надежду на возможность проведения переговоров и высказал уверенность в их перспективе, подчеркнув, что считает такие встречи реальными.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина должна обеспечить безопасность американских инвестиций, ведь в будущем она может оказаться частью России.