Губернатор наградил еще 27 жителей Красноярского края (видео)

Обращаясь к награжденным, Михаил Котюков сказал: «Каждый из вас своим трудом каждый день защищает наше Отечество. Вы работаете в разных уголках края, и награды, которые сегодня получаете, говорят о том, что в любой части нашей страны есть место для совершения настоящих поступков. Эти награды — дань уважения тем коллективам, в которых вы трудитесь. От имени всех красноярцев я хочу сказать вам большое спасибо».