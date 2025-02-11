Губернатор наградил еще 27 жителей Красноярского края (видео)

В числе награжденных — воспитатели, учителя и врачи, инженеры и шахтеры, работники сельского хозяйства, транспорта, социальной защиты и других отраслей. Каждый достиг больших успехов в своей профессии.
Заслуги 9 жителей края отметили высшими ведомственными наградами. Они удостоены ордена Александра Невского, ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского, знака отличия «За наставничество», почетной грамоты и благодарности президента РФ.
Так, медаль Луки Крымского глава региона вручил главврачу Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергею Скрипкину. Знаки отличия «За наставничество» получили старший воспитатель Ирбинского детского сада № 2 Ирина Ефремова, учитель Агинской средней школы № 1 Людмила Сычева, учитель средней школы № 2 Назарово Оксана Фокина. Ордена Александра Невского удостоен главный конструктор электрического проектирования и испытаний космических аппаратов АО «Решетнёв» Сергей Опенько.
Что касается краевых наград, то медаль имени губернатора А. П. Степанова «За вклад в развитие государственного и муниципального управления Красноярского края» получил экс-глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов. Знаком отличия региона «За трудовые заслуги» награжден директор Канского детского дома им. Ю. А. Гагарина Андрей Свириденко.
Обращаясь к награжденным, Михаил Котюков сказал: «Каждый из вас своим трудом каждый день защищает наше Отечество. Вы работаете в разных уголках края, и награды, которые сегодня получаете, говорят о том, что в любой части нашей страны есть место для совершения настоящих поступков. Эти награды — дань уважения тем коллективам, в которых вы трудитесь. От имени всех красноярцев я хочу сказать вам большое спасибо».