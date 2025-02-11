Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена “Золотая звезда”», — рассказал Кожемяко на церемонии прощания с погибшими, которая проходит во Владивостоке.
Высокими государственными наградами также отмечены погибшие вместе с Ефремовым Александр Иваровский и Сергей Дмитриев.
Ранее Кожемяко сообщал, что первый командир отряда «Тигр», вице-губернатор Сергей Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним пали сотрудник регионального главка МЧС Александр Иваровский и еще один боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона.
Летом 2024 года вице-губернатор вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу он удостоился ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».