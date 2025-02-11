Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

Летом 2024 года вице-губернатор вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу он удостоился ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания «Герой ДНР» и «Герой Приморского края».