У мэра Красноярска появился новый заместитель

Новым заместителем мэра Красноярска — руководителем департамента городского хозяйства и транспорта назначен Александр Мацак. Об этом сообщает портал Gornovosti.ru со ссылкой на мэрию.
Александр Мацак работал около 15 лет в отрасли ЖКХ. Возглавлял Красноярское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), а также занимал различные должности в муниципальном специализированном автотранспортном предприятии Красноярска (САТП).
На работу в красноярский департамент городского хозяйства и транспорта Александр Мацак пришёл 5 декабря 2024 года.
Отметим, что ранее руководителем городского департамента городского хозяйства и транспорта занимал Николай Мухин. Чиновник покинул должность в декабре прошлого года.