У мэра Красноярска появился новый заместитель

Александр Мацак работал около 15 лет в отрасли ЖКХ. Возглавлял Красноярское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ), а также занимал различные должности в муниципальном специализированном автотранспортном предприятии Красноярска (САТП).