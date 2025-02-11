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Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.

Источник: AP 2024

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась «забегать вперед предстоящего разговора». После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся.

«Да», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, разговаривал ли он с Си Цзиньпином после инаугурации.

Президент США также отметил, что у него «очень хорошие личные отношения» с председателем КНР.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил РИА Новости, что Трамп во время второго срока может попытаться установить более дружелюбные отношения с Китаем.

Трамп Дональд