Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась «забегать вперед предстоящего разговора». После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся.