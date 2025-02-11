NY Post: гумпомощь от USAID нашли среди оружия «Хезболлах» в Ливане

По его словам, во время патрулирования в одной из деревень Ливана, где находился опорный пункт «Хезболлах», он обнаружил «снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку рядом с посылками, на которых было написано USAID».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что все прошлые заявления Москвы о том, что USAID финансирует радикалов по всему миру, оказались правдой.
3 февраля деятельность USAID была фактически приостановлена. По решению президента США Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, которого Трамп назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. Сам американский лидер охарактеризовал деятельность USAID как мошенническую и коррупционную.