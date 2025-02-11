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Погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоили звание Героя РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему вице-губернатору Приморского края и командиру приморского добровольческого батальона «Тигр» Сергею Ефремову. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Источник: Life.ru

Также глава региона добавил, что Ефремову посмертно вручён орден «Золотая звезда».

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена “Золотая звезда”, — рассказал он на церемонии прощания с погибшим.

Напомним, что Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне спецоперации и продолжает сражаться с противником.