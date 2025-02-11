Погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоили звание Героя РФ

Также глава региона добавил, что Ефремову посмертно вручён орден «Золотая звезда».
«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена “Золотая звезда”, — рассказал он на церемонии прощания с погибшим.
Напомним, что Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его автомобиль подорвался на мине. Также стало известно, что сын Ефремова находится в зоне спецоперации и продолжает сражаться с противником.