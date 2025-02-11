CNN предрек развитие диалога Путина и Трампа без участия Зеленского

«Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — Ред.) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет», — говорится в материале телеканала.
При этом CNN отмечает, что Зеленский больше «не является непреодолимой фигурой». Так, добавил телеканал, прекращение боевых действий в зоне спецоперации может даже предоставить шанс Зеленскому отступить и «дать возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке».
Ранее, 10 февраля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений, а декрет Зеленского о запрете переговоров с Москвой и его нелегитимность могут сделать процесс сложнее. Постпред отметил, что украинский президент своим указом запретил переговоры с Россией, а его полномочия и так истекли в мае прошлого года.
До этого, 1 февраля, Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта при участии Москвы, Киева, Вашингтона и Брюсселя. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что РФ рассматривает слова украинского лидера как пустые.
Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но они должны вестись на базе положений, согласованных в Стамбуле, а не на основе «эфемерных требований». Также 28 января российский президент уточнил, что со стороны Украины переговоры с Россией может вести «кто угодно», однако подписывать документы по итогам решений должны легитимные люди.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.