CNN предрек развитие диалога Путина и Трампа без участия Зеленского

Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но они должны вестись на базе положений, согласованных в Стамбуле, а не на основе «эфемерных требований». Также 28 января российский президент уточнил, что со стороны Украины переговоры с Россией может вести «кто угодно», однако подписывать документы по итогам решений должны легитимные люди.