Трамп потребовал вернуть заложников до полудня субботы и пригрозил ХАМАС адом

«Я бы сказал, что их следует вернуть к 12 часам дня в субботу. А если их не вернуть — всех, не по частям, не по два и по три и по четыре — к субботе к 12 часам дня. И после этого, я бы сказал, начнётся настоящий ад», — добавил Трамп.
При этом американский лидер не стал раскрывать подробные действия США, если ХАМАС не выполнит это требование.
«Увидим, что произойдёт», — ответил Трамп.
Напомним, что это уже не первое требование Трампа к ХАМАС по заложникам. В частности 5 февраля он также заявлял, что Вашингтон готов к более агрессивным действиям, если палестинское движение не продолжит освобождать людей.