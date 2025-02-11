В Омск приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая

Губернатор Виталий Хоценко, который находится сейчас с рабочим визитом в Москве, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Стороны обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество Омской области и Китая.
Как отметил губернатор, Китай является одним из основных партнеров Омской области, страна занимает второе место по объемам внешней торговли.
«Сейчас мы увеличиваем объемы поставок сельхозпродукции и продуктов питания на китайский рынок и очень заинтересованы в новых контактах между омскими и китайскими предприятиями», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Итогом встречи стала договоренность о визите Чжан Ханьхуэя в Омск. Также для китайских партнеров планируется провести презентацию инвестиционных возможностей Омской области.