В Омск приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая

Губернатор Виталий Хоценко, который находится сейчас с рабочим визитом в Москве, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Стороны обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество Омской области и Китая.