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Под Воронежем глава Борисоглебского городского округа покинул служебное кресло

Андрей Пищугин возглавлял администрацию Борисоглебского городского округа Воронежской области на протяжении 9 лет. Данный пост он покинул 11 февраля 2025 года.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в региональном Правительстве.

Два месяца назад Андрей Пищугин сообщил о своем намерении покинуть должность по собственному желанию. Губернатор Воронежской области эту просьбу поддержал. В последний рабочий день Пичугина глава региона Александр Гусев встретился с чиновником и вручил ему почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области». Губернатор с благодарностью отметил, что в период деятельности борисоглебского руководителя на территории муниципалитета появился ряд крупных социальных и спортивных объектов, приведены в порядок парки и скверы, отремонтированы дороги, инженерные сети и коммуникации.

Сам Андрей Пищугин сообщил, что продолжит трудиться на благо округа и займется общественной работой.