Под Воронежем глава Борисоглебского городского округа покинул служебное кресло

Два месяца назад Андрей Пищугин сообщил о своем намерении покинуть должность по собственному желанию. Губернатор Воронежской области эту просьбу поддержал. В последний рабочий день Пичугина глава региона Александр Гусев встретился с чиновником и вручил ему почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области». Губернатор с благодарностью отметил, что в период деятельности борисоглебского руководителя на территории муниципалитета появился ряд крупных социальных и спортивных объектов, приведены в порядок парки и скверы, отремонтированы дороги, инженерные сети и коммуникации.