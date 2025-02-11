Князев: РФ поддержит стремление Беларуси полноценно вступить в БРИКС

С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран, а Беларусь получиластатус партнера. При этом республика стремится стать полноправным членом объединения. Сам статус страны-партнера был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани.