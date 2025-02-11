Князев: РФ поддержит стремление Беларуси полноценно вступить в БРИКС

По словам Князева, в БРИКС ценят, что среди девяти стран, подтвердивших согласие на приглашение в новую категорию государств-партнеров, есть Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Он также уточнил, что пока нельзя говорить о конкретных сроках вступления республики в БРИКС в качестве полноценного члена.
Мы приветствуем интерес и готовы содействовать укреплению взаимодействия Беларуси с БРИКС… Если белорусские друзья будут работать над этим, мы готовы оказывать им содействие".
Князев напомнил, что в объединении нет механизма автоматической смены статуса с партнера на полноправного члена — это разные процессы. При этом в приоритете у БРИКС не рост количества участников, а повышение взаимопонимания между членами и партнерами.
БРИКС
С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран, а Беларусь получиластатус партнера. При этом республика стремится стать полноправным членом объединения. Сам статус страны-партнера был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.