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Князев: РФ поддержит стремление Беларуси полноценно вступить в БРИКС

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Если Беларусь примет решение делать шаги в сторону вступления в БРИКС в качестве полноценного члена, Россия поддержит ее в этом, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД, су-шерпа РФ в объединении Павел Князев.

Источник: Sputnik.by

Республика в минувшем году получила статус государства-партнера в БРИКС. Руководитель МИД Беларуси Максим Рыженков заявлял, что Минск в будущем мечтает стать полноправным членом объединения.

По словам Князева, в БРИКС ценят, что среди девяти стран, подтвердивших согласие на приглашение в новую категорию государств-партнеров, есть Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Он также уточнил, что пока нельзя говорить о конкретных сроках вступления республики в БРИКС в качестве полноценного члена.

Мы приветствуем интерес и готовы содействовать укреплению взаимодействия Беларуси с БРИКС… Если белорусские друзья будут работать над этим, мы готовы оказывать им содействие".

сказал су-шерпа

Князев напомнил, что в объединении нет механизма автоматической смены статуса с партнера на полноправного члена — это разные процессы. При этом в приоритете у БРИКС не рост количества участников, а повышение взаимопонимания между членами и партнерами.

БРИКС

С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран, а Беларусь получиластатус партнера. При этом республика стремится стать полноправным членом объединения. Сам статус страны-партнера был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.

БРИКС