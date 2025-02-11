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Александр Скрябин поручил ускорить оформление выплат пострадавшим при атаке БПЛА ростовчанам

Вопрос оказания помощи пострадавшим при атаке БПЛА жителям Первомайского района стал центральным сегодня на оперативном совещании и.о. главы Администрации Ростова Александра Скрябина.

Александр Скрябин заслушал доклад главы Первомайского района Сергея Ковшикова о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Сергей Ковшиков сообщил, что завершены обходы по 113 поврежденным квартирам. Вчера были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал заказан.

Сейчас ведется приём документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На утро понедельника от ростовчан поступило 24 заявления.

— Необходимо ускорить процесс и начать выплаты тем, кто уже подал заявление, — дал поручение и.о. главы Администрации Ростова Александр Скрябин.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.