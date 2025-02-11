Президент России назначил в Башкирии трех новых арбитражных судей

Президент России Владимир Путин назначил в Башкирии трех новых судей Арбитражного суда республики. Об этом рассказала пресс-служба полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе.
Недавно в региональном Арбитражном суде прошла торжественная церемония, в которой по поручению полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов.
Указом Путина судьями Арбитражного суда республики стали Гульназ Авзалова, Регина Загретдинова и Фаина Фаткуллина. В беседе с ними Алексей Касьянов отметил их профессионализм и личные качества, а также пожелал успехов. После этого он вручил вновь назначенным судьям служебные удостоверения, подписанные президентом России.