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Президент России назначил в Башкирии трех новых арбитражных судей

Путин назначил трех судей Арбитражного суда Башкирии.

Источник: pfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил в Башкирии трех новых судей Арбитражного суда республики. Об этом рассказала пресс-служба полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе.

Недавно в региональном Арбитражном суде прошла торжественная церемония, в которой по поручению полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов.

Указом Путина судьями Арбитражного суда республики стали Гульназ Авзалова, Регина Загретдинова и Фаина Фаткуллина. В беседе с ними Алексей Касьянов отметил их профессионализм и личные качества, а также пожелал успехов. После этого он вручил вновь назначенным судьям служебные удостоверения, подписанные президентом России.

Путин Владимир