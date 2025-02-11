Президент России назначил в Башкирии трех новых арбитражных судей

Указом Путина судьями Арбитражного суда республики стали Гульназ Авзалова, Регина Загретдинова и Фаина Фаткуллина. В беседе с ними Алексей Касьянов отметил их профессионализм и личные качества, а также пожелал успехов. После этого он вручил вновь назначенным судьям служебные удостоверения, подписанные президентом России.