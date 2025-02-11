Казахстан намерен присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту

Казахстан признает ключевую роль ИИ в формировании нашего будущего и высоко ценит Всемирное партнерство по ИИ как уникальную платформу для международного сотрудничества в этой области. Мы поддерживаем усилия GPAI по объединению правительств и экспертов для решения как возможностей, так и вызовов, связанных с ИИ, и полностью поддерживаем его миссию по распространению знаний и опыта в области ИИ по всему миру.