Казахстан намерен присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту

Об этом заявил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на Всемирном саммите по действиям в области ИИ.
Казахстан признает ключевую роль ИИ в формировании нашего будущего и высоко ценит Всемирное партнерство по ИИ как уникальную платформу для международного сотрудничества в этой области. Мы поддерживаем усилия GPAI по объединению правительств и экспертов для решения как возможностей, так и вызовов, связанных с ИИ, и полностью поддерживаем его миссию по распространению знаний и опыта в области ИИ по всему миру.
Также он рассказал, что Казахстан активно развивает национальную экосистему ИИ.
Мы создаем Alem.AI — международный центр искусственного интеллекта, предназначенный для содействия инновациям, ускорения развития стартапов и стимулирования научных исследований в сфере ИИ. Мы привержены развитию человеческого капитала через комплексные образовательные программы, которые направлены на обучение 200 000 граждан в год базовым и продвинутым навыкам в области ИИ — от школьников до государственных служащих.
На мероприятии, в котором принял участие Мадиев, обсуждали использование преимуществ ИИ для всех, одновременно снижая сопутствующие риски.
В частности, речь шла о преодолении разрыва в области ИИ, понимании и измерении влияния ИИ на занятость и окружающую среду, поддержке устойчивого сельского хозяйства, защите прав интеллектуальной собственности при одновременном стимулировании инноваций в сфере ИИ, а также об улучшении доступа и ответственного обмена данными для развития искусственного интеллекта.