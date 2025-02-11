Проект Налогового кодекса будет передан в Мажилис до 20 февраля — Бектенов

На текущей неделе необходимо провести обсуждения в регионах с участием предпринимателей, экспертов и депутатов маслихатов. Важно получить обратную связь и учесть все предложения. Я также проведу встречи с бизнесом в Астане и одном из регионов. По итогам этих обсуждений и необходимых процедур согласования, до 20 февраля проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект будут внесены в Мажилис.