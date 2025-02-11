Саратовскую область атаковали 18 БПЛА, повреждено предприятие. Военная операция, день 1084-й

09:04 Кингисеппский машиностроительный завод испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей для тяжелой бронетехники с учетом замечаний после использования ее в зоне СВО.
«Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах», — рассказали в пресс-службе предприятия.
09:00.
08:51 В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска отменили ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — добавили в ведомстве.
08:49 ❗️ Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировали, заявил губернатор Роман Бусаргин.
08:45 Взрывы прогремели в Полтаве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
08:35 Несколько районов Харьковской области обесточены после серии взрывов, сообщило украинское издание «Страна.ua».
08:30 Власти Венгрии не видят прогресса в вопросе транзита газа через Украину, заявил РИА Новости глава МИД Петер Сийярто.
08:28 Летевший из Кемерова в Казань самолет ушел на запасной аэродром из-за введенных ограничений, сообщили в пресс-службе авиагавани столицы Татарстана.
«Рейс, следовавший по маршруту Кемерово — Казань, по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в аэропорт Бегишево», — отметили аэропорту.
08:24 Сотрудники Росгвардии ночью сбили несколько беспилотников ВСУ над ДНР.
«Военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили вражеские БПЛА самолетного типа со взрывными устройствами во время ночной атаки врага», — сообщили в ведомстве.
08:21 Аварийные отключения света в срочном порядке вводят на Украине.
«Оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.
08:19 Пострадавших во время атаки БПЛА в Волгоградской области нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.
«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — уточнил глава региона.
«Не достает Агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе. Единственным источником угрозы безопасности ЗАЭС остается Украина», — добавил он.
08:14 ❗️ Промышленное предприятие в Саратове получило повреждение после того, как силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — рассказал он.
08:10 Западные делегации проявляют избирательную слепоту во всем, что касается Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Здесь скорее сказываются два фактора. Во-первых, это избирательная слепота и глухота наших западных коллег и их двойные стандарты в том, что касается ситуации на Украине, в том числе с правами человека и героизацией нацистских приспешников», — объяснил он.
08:07.
08:05 Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани, Кирове, Саратове и Ульяновске.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
08:02 ⚡️ Минувшей ночью в России уничтожили 40 украинских беспилотников: 18 в Саратовской области, 13 в Ростовской, шесть над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской и один — над территорией Белгородской области.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1084-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.