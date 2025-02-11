Что успел сделать новый глава Ростовской области

Со дня назначения Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области прошло сто дней. Считается, что после этого срока уже можно начинать делать выводы. Всё это время каждый шаг нового главы региона дончане отслеживали, как говорится, «с лупой в руках».
Первые шаги, решения, отставки и назначения. Первые вызовы, сложности и критика. Какими они были? Что удалось сделать, а с чем ещё только предстоит справиться? Выяснял rostov.aif.ru.
Десять тысяч наказов.
В праздничный полдень Дня народного единства, 4 ноября, глава донского региона Василий Голубев заявил, что покидает свой пост. Вакантным место губернатора Ростовской области было недолго: вечером того же дня жители узнали, что его займёт коренной ростовчанин Юрий Слюсарь. На то момент он возглавлял Объединённую авиастроительную корпорацию.
Это назначение дончане приняли весьма позитивно и с большой надеждой на решение застарелых проблем. За две первые недели жители прислали свеженазначенному врио губернатора 10 тыс. сообщений.
Писали о наболевшем и просили: «наладить работу общественного транспорта», «решить проблему с вывозом мусора и питьевой водой», «отремонтировать дороги», «остановить застройку Ростова “человейниками”, “обратить внимание на медицину”. Ни один из этих вопросов без внимания не остался.
Не шёл по городу автобус.
Первым был транспорт. Глава региона провёл совещание с чиновниками и перевозчиками, которые привычно сетовали на низкие тарифы и нехватку водителей.
«Не надо искать причины и объяснения, почему проблему не решить. Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной», — отрезал Юрий Слюсарь и поручил министрам и главам муниципалитетов вместе с перевозчиками и МВД разработать чёткий поэтапный план действий. Дальше — больше. Чиновники дружно проехались в городских автобусах, министра транспорта области заменили, новую концепцию развития транспортного комплекса Ростовской области на 2025−2030 годы разработали.
Правда, заметно лучше для жителей автобусы ходить пока не стали.
Даже в Ростове, а в иных небольших поселениях их нет вовсе. Но ведь и прошло-то всего 100 дней.
Небоскрёбы на стопе.
Очень много жалоб было от ростовчан на отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилья.
«Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя. Двух мнений здесь быть не может», — заявил врио губернатора и с 1 декабря приостановил выдачу разрешений на строительство МКД. Те, что были выданы ранее, уже перепроверяют.
Вывоз мусора и ТКО тоже в топе проблем на Дону. И среди регоператоров по вывозу мусора началась чистка: компанию «Экострой-Дон» этого статуса лишили.
На болевую проблему ростовской медицины надавила тёща главы региона: 84-летняя женщина пыталась пройти курс уколов в поликлинике.
«Она, конечно, недельку побегала. Причём говорит, что с каждым годом ситуация всё хуже: лекарств меньше, шприцев меньше. А так как мы занимаемся оптимизацией системы здравоохранения, то понять это всё сложнее», — поделился врио губернатора.
Битва за шаурму.
Ростовчане народ открытый: если что-то не нравится, так и говорят. Например, раскритиковали идею убрать шаурмичные на ЦГБ. Эта инициатива вызвала бурю обсуждений в соцсетях. Мнения разные, но многие затею не поддержали.
«Пусть лучше займутся дорогами и транспортными развязками. Где что купить мы сами разберёмся, а вот с дорогами — нет», — писали критикующие.
Были предложения: шаурмичные не закрывать, а только улучшить ассортимент.
«Шаурма на ЦГБ — это уже бренд! Кто бы что ни говорил. Порядок навести — это да, но не убирать», — считают местные жители. Что ещё сделано за 100 дней? Всего не перечислить. Из наиболее значимого: смена глав региональных министерств. Ушли с должностей министры имущественных и земельных отношений Ростовской области, руководители минЖКХа, минтранса и минфинансов.
Остальных тоже могут заменить по мере истечения срока контрактов. Ну, или после возбуждения новых уголовных дел, как это было с экс-министром транспорта и министерства финансов.
А ещё врио губернатора предложил чиновникам забыть «птичий язык», на котором они часто дают ответы людям.
«У жителя не должно оставаться вопроса. Понимаю, что все проблемы с наскока не решить, но ответить понятно можно всегда», — заметил Юрий Слюсарь.
И чудо случилось: в соцсетях ответы чиновников тут же стали по делу и конкретнее. Эта маленькая победа вдохновила жителей и повысила планку их ожиданий.
«Менять пачками министров и отстранять нерадивые компании от дел — это вам не слова и обещания», — пишут дончане.
При поддержке жителей и воли власти положительный результат обычно не заставляет себя ждать. Тот самый, который заметят люди. Важный итог первых ста дней врио губернатора: кредит народного доверия он явно не растерял.
«Юрий Борисович, пожалуйста, только не останавливайтесь!» — а это, пожалуй, главный наказ, который жители Ростовской области дают главе региона.