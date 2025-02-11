Что успел сделать новый глава Ростовской области

«Шаурма на ЦГБ — это уже бренд! Кто бы что ни говорил. Порядок навести — это да, но не убирать», — считают местные жители. Что ещё сделано за 100 дней? Всего не перечислить. Из наиболее значимого: смена глав региональных министерств. Ушли с должностей министры имущественных и земельных отношений Ростовской области, руководители минЖКХа, минтранса и минфинансов.