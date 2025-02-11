Лукашенко одобрил проект налогового соглашения с Иорданией

Одобрить проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств в качестве основы для проведения переговоров.
Проводить дальнейшие переговоры по соглашению глава государства уполномочил Министерство по налогам и сборам. Это же ведомство может подписать документ, если стороны достигнут договоренности «в пределах одобренного проекта».
Ранее глава государства отмечал, что отношения двух стран имеют большой потенциал для более плодотворного развития. По словам Лукашенко, конструктивное сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма открывает новые возможности и соответствует общим интересам двух государств.