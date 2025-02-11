Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко одобрил проект налогового соглашения с Иорданией

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Иорданией об устранении двойного налогообложения, соответствующий указ был официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Getty Images

Одобрить проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств в качестве основы для проведения переговоров.

говорится в документе

Проводить дальнейшие переговоры по соглашению глава государства уполномочил Министерство по налогам и сборам. Это же ведомство может подписать документ, если стороны достигнут договоренности «в пределах одобренного проекта».

Ранее глава государства отмечал, что отношения двух стран имеют большой потенциал для более плодотворного развития. По словам Лукашенко, конструктивное сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма открывает новые возможности и соответствует общим интересам двух государств.

Лукашенко Александр
налоги
экономика