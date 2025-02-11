Главные новости 11 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о значительном прогрессе в урегулировании противостояния на Украине на прошедшей неделе. Политик отметил, что американская сторона взаимодействует как с русскими, так и с украинцами. Президент выразил надежду на скорое проведение переговоров.