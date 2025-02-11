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Главные новости 11 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 февраля 2025 года.

Трамп отметил прогресс в переговорах по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о значительном прогрессе в урегулировании противостояния на Украине на прошедшей неделе. Политик отметил, что американская сторона взаимодействует как с русскими, так и с украинцами. Президент выразил надежду на скорое проведение переговоров.

Силы ПВО нейтрализовали беспилотники ВСУ над пятью регионами РФ

В ночь на 11 февраля дежурные средства ПВО ликвидировали 40 украинских дронов в Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областях. После атаки БПЛА в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели временные ограничения. Прием и выпуск авиалайнеров прекращен.

ХАМАС обнародовал условия освобождения заложников

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что отпустят заложников из сектора Газа, если Израиль будет соблюдать договоренности о прекращении огня. Паузу в процессе обмена пленниками в Палестине назвали «предупреждением» для руководства еврейского государства.

Япония вновь заявила о необходимости возврата Курильских островов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заверил участников Всеяпонского съезда за возвращение северных территорий в стремлении правительства страны вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную гряду Хабомаи. Глава кабмина также отметил, что пока японо-российские отношения осложнены ситуацией на Украине.

Маск намеревался купить контроль над OpenAI за $100 млрд

Миллиардер Илон Маск в составе консорциума инвесторов обратился в совет директоров OpenAI с предложением о покупке. Установленная цена в $97,4 млрд не устроила компанию, контролирующую деятельность разработчика чат-бота ChatGPT. Глава OpenAI Сэм Альтман в ответ предложил купить Twitter, принадлежащий Маску с 2022 года.