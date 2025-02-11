В Китае оценили план Трампа по сектору Газа

Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.