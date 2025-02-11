В Китае оценили план Трампа по сектору Газа

Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
«План Трампа для послевоенной Газы, как сказал (израильский премьер-министр Биньямин — ред.) Нетаньяху, действительно может “открыть много возможностей” для Израиля. Но возможности включают в себя больше войн и страданий для региона, включая Израиль», — пишут авторы статьи.
Авторы подчеркивают, что Газа принадлежит палестинскому народу, а не США, является «неотъемлемой частью территории Палестины, а не разменной монетой в политических играх между Тель-Авивом и Вашингтоном».
«Международное сообщество, включая США, должно объединить усилия, чтобы сделать Газу лучше, а не хуже. Газе нужна гуманитарная помощь и помощь в восстановлении», — говорится в тексте.
Пекин неоднократно подчеркивал, что план «Два государства для двух народов» является основным решением конфликта. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.