Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отношении украинцев к отмене выборов на Украине.

Источник: AP 2024

Свое мнение о словах украинского лидера предприниматель опубликовал на странице в соцсети X.

«Конечно», — с иронией отреагировал Маск на отрывок интервью Зеленского, в котором он говорит, что все население Украины выступает против выборов, пока продолжается конфликт.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут считаться с мнением Зеленского на мирных переговорах. Отмечается, что на это указывает и требование Вашингтона провести выборы президента Украины.