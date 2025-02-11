Юрий Слюсарь обсудил развитие донского промышленного комплекса с Денисом Мантуровым

Отмечается, что на протяжении 15 лет Ростовская область демонстрирует устойчивый рост промышленного производства. В 2024 году объем отгруженной продукции обрабатывающими отраслями достиг 1,6 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.