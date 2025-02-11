Юрий Слюсарь обсудил развитие донского промышленного комплекса с Денисом Мантуровым

Отмечается, что на протяжении 15 лет Ростовская область демонстрирует устойчивый рост промышленного производства. В 2024 году объем отгруженной продукции обрабатывающими отраслями достиг 1,6 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.
В настоящее время Ростовская область входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики в России. В регионе успешно развиваются такие отрасли, как авиастроение, оборонно-промышленный комплекс и сельскохозяйственное машиностроение.
Как писал «Ъ-Ростов», лидер отрасли сельскохозяйственного машиностроения в регионе, ГК «Ростсельмаш», в 2024 году инвестировала 7 млрд руб. в развитие производства. Деньги были направлены на запуск трех новых заводов.