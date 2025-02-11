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Назначен временный руководитель минприроды Красноярского края

Им стал первый заместитель министра Алексей Большаков.

Источник: Правительство Красноярского края

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края временно возглавил Алексей Большаков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.

Алексей Большаков, занимавший должность первого заместителя, назначен временно исполняющим обязанности руководителя «лесного» министерства. К исполнению обязанностей на новой должности он приступил с 11 февраля.

В должности заместителя министра он находился с 1 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Панов официально ушел в отставку с должности министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в связи с переходом в другую федеральную структуру.