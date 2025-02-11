Назначен временный руководитель минприроды Красноярского края

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края временно возглавил Алексей Большаков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.
Алексей Большаков, занимавший должность первого заместителя, назначен временно исполняющим обязанности руководителя «лесного» министерства. К исполнению обязанностей на новой должности он приступил с 11 февраля.
В должности заместителя министра он находился с 1 ноября 2016 года.
Ранее сообщалось о том, что Алексей Панов официально ушел в отставку с должности министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в связи с переходом в другую федеральную структуру.