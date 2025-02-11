МИД Венгрии сообщил об обязательстве Киева не атаковать «Турецкий поток»

По «Турецкому потоку» газ поступает по одной нитке в Турцию, по другой — в страны южной и юго-восточной Европы, мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год. Согласно расчетам Reuters, в январе экспорт по этому маршруту в Европу достиг рекордного уровня — 50 млн куб. м в сутки, по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки выросли на 26,8%, с 39,9 млн куб. м. Общий объем поставок в январе составил 1,57 млрд куб. м, месяцем ранее — 1,54 млрд куб. м.