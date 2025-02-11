Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Швеция предоставит Молдове финансовую поддержку на сумму около 8,7 миллиона евро для снижения энергетической уязвимости. Об этом было объявлено в ходе встречи в Кишиневе главы МИД вице-премьера Михая Попшоя с министром внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямином Дусой.