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Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Швеция предоставит Молдове финансовую поддержку на сумму около 8,7 миллиона евро для снижения энергетической уязвимости. Об этом было объявлено в ходе встречи в Кишиневе главы МИД вице-премьера Михая Попшоя с министром внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямином Дусой.

Источник: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Попшой в ходе совместной пресс-конференции поблагодарил шведских партнеров, подчеркнув, что данная финансовая поддержка станет значительным вкладом в защиту жителей республики в этот неблагоприятный период.

Я хочу особо подчеркнуть щедрую поддержку, оказываемую Швецией гражданам Республики Молдова в сложные для нашей страны времена череды энергетических кризисов, в том числе того, который мы переживаем сейчас.

сказал министр

В ходе встречи также обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области торговли и инвестиций между странами, а именно шаги по содействию экспорту молдавской продукции и расширению присутствия шведских компаний на рынке Молдовы.

Глава молдавской дипломатии также высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую Швецией, в том числе через программы Шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству, которое вносит значительный вклад в такие ключевые сферы деятельности как образование, творческая деятельность и охрана окружающей среды.

экономика
энергетика