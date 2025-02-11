Швеция предоставит Молдове более 8 млн евро на снижение энергетической уязвимости

Попшой в ходе совместной пресс-конференции поблагодарил шведских партнеров, подчеркнув, что данная финансовая поддержка станет значительным вкладом в защиту жителей республики в этот неблагоприятный период.
Я хочу особо подчеркнуть щедрую поддержку, оказываемую Швецией гражданам Республики Молдова в сложные для нашей страны времена череды энергетических кризисов, в том числе того, который мы переживаем сейчас.
В ходе встречи также обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области торговли и инвестиций между странами, а именно шаги по содействию экспорту молдавской продукции и расширению присутствия шведских компаний на рынке Молдовы.
Глава молдавской дипломатии также высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую Швецией, в том числе через программы Шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству, которое вносит значительный вклад в такие ключевые сферы деятельности как образование, творческая деятельность и охрана окружающей среды.