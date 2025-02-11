Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство

Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, замминистра иностранных дел РК Алибек Куантыров и вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
В фокусе внимания находилось расширение промышленной кооперации, логистики, а также создание условий для упрощения торговых процедур и увеличения объема поставок продукции на рынки двух стран. Особое внимание уделили механизмам привлечения инвестиций.
Стороны определили задачи на ближайшую перспективу.
Речь идет об отмене ограничительных мер во взаимной торговле, выделении квот на поставки сельхозпродукции, применении электронных систем сертификации происхождения товаров, модернизации пропускных пунктов.
В ходе переговоров также обсудили возможности активизации деятельности «Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия” и процесс согласования программы по доведению товарооборота до $10 млрд.
Делегация Казахстана посетила несколько производственных предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний и внешние рынки, сообщили в «Kazakh Invest».