Эйсмонт: Минск готов помочь урегулированию украинского конфликта

Минск выступал площадкой для переговоров и во время конфликта в Донбассе. Первые договоренности по урегулированию конфликта на востоке Украины были подписаны в сентябре 2014 года в Минске. Далее, 12 февраля 2015 года, в Минске был подписан документ из 13 пунктов, предусматривающий в том числе прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и другие меры по долгосрочному урегулированию конфликта.