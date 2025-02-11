Самое популярное слово, которое звучит на сегодняшний день и на протяжении всех последних лет во Дворце Независимости и, в первую очередь, из уст главы нашего государства, — это слово "мир.
Официальный Минск неоднократно заявлял о том, что украинский конфликт нужно завершить за столом переговоров, в качестве площадки предлагалась Беларусь. В республике и прошли несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.
Минск выступал площадкой для переговоров и во время конфликта в Донбассе. Первые договоренности по урегулированию конфликта на востоке Украины были подписаны в сентябре 2014 года в Минске. Далее, 12 февраля 2015 года, в Минске был подписан документ из 13 пунктов, предусматривающий в том числе прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и другие меры по долгосрочному урегулированию конфликта.
Киев в свою очередь систематически нарушал эти соглашения, и в результате 22 февраля 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отмечал, что признание республик Донбасса продиктовано публичными заявлениями Киева о нежелании выполнять минские соглашения.
Осенью 2022 года по итогам референдума ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были приняты в состав России.