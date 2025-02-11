Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии рассказал о выполненном обещании, данном жителям села Ургаза

Во вторник на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о выполненном обещании, данном жителям села Ургаза Баймакского района. 4 февраля в селе заработал большой социально-культурный центр. Общая площадь здания составляет более 3 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства составила более 200 млн рублей.

Источник: Башинформ

Еще пару лет назад руководитель республики во время рабочего визита в Баймак принял просьбы местных жителей о необходимости культурного центра и пообещал решить их проблемы.

«Наконец открыли социально-культурный центр в селе Ургаза, я давно обещал это людям. Немножко вправо переносили открытие, но слава богу, все получилось. Это огромный центр, он весь полон детьми, пожилыми. Также правильным стало решение поставить в селе модульную участковую больницу. Там есть все: и дневной стационар, и ночные койки, и детская поликлиника. Прекрасная история, жители очень довольны», — отметил руководитель республики.

Добавим, что сегодня в селе с населением почти три тысячи человек появились художественная и музыкальная школы, открываются новые кружки и спортивные секции. Началось капитальное строительство системы водоснабжения и трассы Сибай — Ургаза — Акъяр.