Глава Башкирии рассказал о выполненном обещании, данном жителям села Ургаза

«Наконец открыли социально-культурный центр в селе Ургаза, я давно обещал это людям. Немножко вправо переносили открытие, но слава богу, все получилось. Это огромный центр, он весь полон детьми, пожилыми. Также правильным стало решение поставить в селе модульную участковую больницу. Там есть все: и дневной стационар, и ночные койки, и детская поликлиника. Прекрасная история, жители очень довольны», — отметил руководитель республики.